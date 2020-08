Danslerares schrijft open brief: “Maatregelen veranderen van de hak op de tak”

Nagels wil nu meer perspectief voor de sector. In de open brief wordt éénzelfde kleurensysteem als in het onderwijs voorgesteld. “Groen betekent dus dat het virus overwonnen is en dat we onze lessen mogen hervatten als voorheen. Code rood betekent dat er weer een lockdown aankomt en daartussen heb je nog geel en oranje waarbij we nog mogen lesgeven, mits aangepaste paatregelen.”

Nagels hoopt samen met haar collega’s dat er snel duidelijkheid komt. “Op één september starten de meeste danslessen opnieuw op. We moeten nu weten hoe dit zal verlopen.” Bij de open brief werd ook een petitie gelanceerd. Die werd al 3.000 keer ondertekend.