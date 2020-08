Hillary Clinton, Barack Obama en Billie Eilish met 1 boodschap op conventie: "Ga stemmen alsof je leven ervan afhangt"

Zangeres Billie Eilish (18) was een van de jonge sprekers tijdens de conventie. Ze maakte duidelijk absoluut geen fan te zijn van de huidige Amerikaanse president Donald Trump.

"Jullie hebben mij niet nodig om je te laten weten dat het momenteel een zooitje is in de VS. Donald Trump maakt een puinhoop van ons land en alles waar we voor staan. We hebben leiders nodig die problemen als klimaatverandering en het coronavirus aanpakken. Leiders die vechten tegen ongelijkheid en systematisch racisme. En dat begint bij het stemmen op een persoon die snapt hoeveel er op het spel staat. Iemand die een team neerzet, met dezelfde normen en waarden. Dat begint met stemmen tégen Donald Trump en vóór Joe Biden", hield Eilish een vurig betoog. "Zwijgen is geen optie in dit geval. We moeten allemaal gaan stemmen alsof ons leven ervan afhangt, want dat doet het ook."

BEKIJK hier de volledige toespraak en het optreden van Billie Eilish: