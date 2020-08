Derde brand in één jaar tijd in biogasinstallatie Arendonk

Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt in het bedrijf. Vorige zomer was er een grote brand. Het bedrijf installeerde daarna een automatisch blussysteem. Dat deed z'n werk bij een kleine brand in mei, het kon voorkomen dat de brand verder uitbreidde. Het automatisch blussysteem bleek vandaag onvoldoende om het vuur te doven.

Door de uitslaande brand, was er rookontwikkeling in de buurt. De hinder bleef gelukkig beperkt omdat het bedrijf in een landelijk gebied ligt. Er raakte niemand gewond.