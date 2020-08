Epidemioloog UA Pierre Van Damme over Veiligheidsraad: "Verwacht maar beter geen versoepelingen"

Wat dan met het gegeven dat nog maar 1 op de 3 mensen gemotiveerd is om de geldende coronamaatregelen strikt te volgen? "We zullen de mensen moeten blijven motiveren", antwoordt Van Damme. "Er kunnen bijvoorbeeld wél wat versoepelingen in de cultuursector komen omdat daar gebleken is dat hun evenementen en de manier waarop ze die organiseren geen invloed hebben op het aantal besmettingen. In àndere gevallen - wanneer we mekaar wél zouden kunnen besmetten - moeten we volhouden en streng blijven. We moeten namelijk een jojo-effect vermijden, dat van versoepelen en dan weer verstrengen, weer versoepelen en weer verstrengen, enzovoort."