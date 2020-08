Erika Vlieghe wil expertengroep GEES verruimen: "Niemand heeft waarheid in pacht, nieuwe inzichten zijn welkom"

Daarom heeft ze enkele weken geleden al aan premier Sophie Wilmès voorgesteld om de GEES te verruimen naar een wetenschappelijke adviesraad, die een stuk breder gaat dan de tien mensen die er nu inzitten. "Enkele namen die nu kritiek hebben, hebben we ook geadviseerd", zegt ze. "We voelen dat we moeten verbreden met allerlei collega's die andere inzichten hebben. Dat kan het debat enkel versterken. Op het einde van de rit moeten we wel met een duidelijk advies komen voor de politiek, want dat verwachten ze wel."