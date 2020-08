Escape room spelen in het AfricaMuseum: "Het museum op een onverwachte manier ontdekken"

Alles vertrekt vanuit de collectie, dus bezoekers kunnen het museum op een speelse manier ontdekken. “Je gaat door de verschillende zalen van het museum en op die manier bezoek je echt de hele permanente collectie”, aldus Opstaele. De AfricaMuseumQuest is vooral voor volwassenen bedoeld. Kinderen kunnen het ook spelen, maar dan altijd onder begeleiding van volwassen. “Het is eigenlijk bedoeld voor twintigers, dertigers of families. Een beetje zoals escape rooms”. Het spel is ideaal voor vier tot zeven personen en duurt gemiddeld anderhalf uur.