Ex-topadviseur van president Trump, Steve Bannon, is opgepakt op verdenking van fraude

Bannon leidde ook een tijdlang de kiescampagne van Trump in 2016 en werd na diens overwinning beloond met de functie van topadviseur in het Witte Huis. Hij gold toen als een van de machtigste figuren in de entourage van president Trump en zat korte tijd in de Nationale Veiligheidsraad.

Toch kwam het in 2017 tot een breuk tussen Trump en Bannon, die het Witte Huis verliet. Bannon legde zich daarna toe op wat hij de vorming van een "wereldwijde beweging van nationalistische conservatieve groepen" noemde. Zo wou hij een seminarie in een Italiaans klooster oprichten en smeede hij banden met extreemrechtse groepen in Europa zoals het Front National in Frankrijk en de Lega van Matteo Salvini in Italië.

Steve Bannon is niet de eerste figuur uit de entourage van president Trump die in aanraking met het gerecht komt. Zo zijn eerder Michael Trump, de gewezen advocaat van Trump, zijn campagneleider Paul Manafort en een bevriende zakenman Richard Stone in de cel terechtgekomen en Michael Flynn, de eerste nationale veiligheidsadviseur van Trump, hangt ook nog een veroordeling boven het hoofd.