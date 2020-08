Fans Wout Van Aert zijn al vroeg op post in Koksijde: "Alleen jammer van dat mondmasker"

De toeschouwers respecteren de social distancing van 1,5 meter en dragen een mondmasker. Maar niet met volle zin. Noel: "Ik vind dat vervelend, zo'n mondmasker. Toen we eerder dit jaar in Zwitserland waren voor het WK veldrijden, lachten we nog toen we een groep Chinezen met een mondmasker zagen. En zie ons nu hier zelf staan met zo'n mondmasker!"