Steeds meer Franse en Nederlandse kinderen komen in Vlaanderen les volgen

Maar hoe zit het met onze Vlaamse jongeren? Gaan zij ook naar Nederland en Frankrijk naar school? Opvallend is inderdaad dat de omgekeerde beweging een pak minder voorkomt, zegt Van Dromme. Tegenover de 7.000 Franse en Nederlandse leerlingen die naar hier komen, zijn er maar een goeie 1.000 Vlaamse leerlingen die les volgen in Frankrijk of Nederland: 259 Vlaamse leerlingen volgen les in Frankrijk, 819 lopen school in Nederland.