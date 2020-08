Noodzaak of nonsens? Vlaamse en Franstalige experts oneens over nut van "bubbel van 5"

De tweede opstoot van het coronavirus is klein bier, vergeleken met de eerste golf in maart en april, vinden enkele Franstalige experts. "We zien niet méér patiënten in het ziekenhuis. Op intensieve zorg is alles kalm en onder controle", zegt Jean-Luc Gala, specialist infectieziekten en diensthoofd in het Brusselse Saint-Luc-ziekenhuis. "En we zien geen hogere sterftecijfers, behalve door de hitte van de voorbije weken. De tweede coronagolf is er dus niét", vindt de Franstalige professor.