"Free Britney Spears"? Nee, rechter oordeelt dat vader Jamie Spears langer bewindvoerder mag blijven

Britney Spears heeft op zich niets tegen het voogdijschap. "Het heeft me gered van een inzinking, uitbuiting door roofzuchtige individuen en van een financiële puinhoop", staat er in gerechtsdocumenten. De zangeres had expliciet gevraagd dat Montgomery mocht aanblijven ná 22 augustus 2020, de datum tot wanneer het bewindvoerderschap officieel liep.



Die regeling kwam er ooit omdat Britney Spears het mentaal moeilijk had en het kwam tot enkele publiekelijke uitbarstingen. Ze scheidde in die periode (2007) van Kevin Federline en verloor het hoederecht over haar twee zonen.



De rechtbank ging niet in op het verzoek van Britney Spears. Het zeggenschap van Jamie Spears wordt verlengd tot februari 2021. Het laatste optreden van Britney Spears dateert van oktober 2018. Vorig jaar schrapte ze haar shows in Las Vegas en zocht hulp in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.