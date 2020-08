Gaat Leuven Kermis dan toch door? "Het wordt bekeken, maar nog niet zeker" 

De start van het nieuwe schooljaar betekent in Leuven ook het begin van de Septemberkermis. De kermis palmt traditiegetrouw drie Leuvense pleinen in: het Ladeuzeplein, het Herbert Hooverplein en het Martelarenplein. Maar dit jaar zou het wel eens anders kunnen zien. Door de coronapandemie werden al heel wat kermissen in ons land afgelast, denk maar aan de Zuidfoor in Brussel. In Leuven werden de plannen voor de kermis in september tot nu toe nog niet geschrapt en als we sociale media mogen geloven is de kans groot dat die ook doorgaat.