Hoofd Brussels ziekenhuis waarschuwt voor draconische coronamaatregelen: "Bubbels en nationale maatregelen zijn onzin"

Het valt de professor op dat de Vlaamse kranten schrijven dat er in Brussel een groot probleem is met de besmettingscijfers, “maar in het ziekenhuis zien we dat niet”. Gala onderkent dat er inderdaad meer positieve testen zijn, maar dat heeft vooralsnog geen gevolgen voor de situatie in de ziekenhuizen.

Gala ziet in zijn eigen ziekenhuis alvast geen tekenen van een tweede coronagolf: er is geen verhoging van het aantal COVID-patiënten in zijn ziekenhuis en “op de afdeling intensieve zorgen blijft de toestand kalm en absoluut onder controle”.

Daarnaast ziet de professor ook geen betekenisvolle verhoging van de sterftecijfers, “behalve een heel lichte verhoging de laatste dagen”, maar die moeten gezien worden in de context van de hittegolf, waarbij sowieso de sterfte hoger ligt.