Geen carnaval in Ninove volgend jaar

Volgens Eric Herremans van de Prinsencaemere rekenen de carnavalsgroepen wel op een compensatie van de stad, want carnavalsgroepen moeten bijvoorbeeld ook de huur van een loods blijven betalen. Burgemeester Tania De Jonge bekijkt of compensatie mogelijk is: “De stad krijgt extra middelen van de Vlaamse overheid om het lokale cultuurleven in deze coronatijden te ondersteunen. We zoeken uit hoe we met een deel van deze middelen ook de carnavalsgroepen kunnen compenseren.“ De burgemeester vindt het belangrijk dat de stad nu al de knoop doorhakt: “Zo verschaffen we duidelijkheid aan iedereen én kunnen we perspectief meegeven, want we begrijpen uiteraard dat dit geen fijne beslissing is.”