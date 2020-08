Gemeente Machelen wil geen fusie met Vilvoorde: "Geen nood aan en geen draagvlak voor"

Het Machelse college liet Vilvoorde in een officieel bericht weten dat ze voor die fusie niet staan te springen. “Het komt erop neer dat we op eigen kracht verder kunnen en dat dat ons ook meer flexibiliteit geeft. We hebben momenteel geen nood aan een fusie en er is, zoals bewezen door de reacties, geen draagvlak voor”, zegt burgemeester Marc Grootjans.

Bonte reageert ontgoocheld op de afwijzing. “Ik vind het merkwaardig dat Machelen de oefening zelfs niet samen wil doen, daar waar we op andere vlakken jaar in jaar uit samenwerken. Ik kan niet anders dan respect opbrengen voor het standpunt van onze buurgemeente, maar op voorhand zeggen 'we gaan er niet aan beginnen', dat vind ik een beetje jammer". Hij vreest dat Vlaanderen op deze manier haar fusiedoelstellingen fors zal moeten bijsturen.