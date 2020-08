Overlast door hangjongeren in Pelt: "We willen niet dat dit escaleert", zegt de burgemeester

Vooral in de Kerkstraat is er nu een probleem. "Ze vallen mensen lastig met verbale agressie", zegt burgemeester Frank Smeets (CD&V). "Jonge jongens die zich wat interessant willen maken, mensen wat uitlachen en beledigen. Ze zoeken de confrontatie op en tasten de grenzen af. Op een bepaald moment krijgen ze een pak rammel, en zo'n escalatie willen we vermijden."