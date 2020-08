Gerecht in Wit-Rusland gaat achter "overgangsraad" van de oppositie aan, regime verstrakt de houding

Gisteren had president Aleksander Loekasjenko de onderdrukking bevolen van de protestbeweging die nu al meer dan anderhalve week woedt tegen zijn omstreden herverkiezing. Loekasjenko was bijzonder uitgevallen tegen de overgangsraad die de oppositie geïnstalleerd heeft. Die raad is gisteren voor het eerst bijeengekomen.

De openbare aanklager in Minsk heeft nu een onderzoek bevolen naar de leden van die overgangsraad. Volgens de aanklager probeert die raad "de macht te grijpen en schaadt die de nationale veiligheid". Dat ligt in de lijn van eerdere beschuldigingen door president Loekasjenko. Volgens het regime zijn die opposanten "marionetten van het Westen". Nog gisteren hebben de leiders van de Europese Unie de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland als "frauduleus" omschreven en gezegd dat ze de resultaten niet zullen erkennen. (Lees verder onder de foto).