Onderzoek UHasselt: Meer intelligentie en minder gedragsproblemen bij kinderen door groene omgeving

Er zijn meerdere verklaringen voor het belang van groen in de buurt van de woonplaats van kinderen, zegt Esmée Bijnens, onderzoekster aan UHasselt en UGent: "Een eerste oorzaak kan zijn dat er minder luchtvervuiling is. Daarnaast is het ook mogelijk dat kinderen door de aanwezigheid van een park bijvoorbeeld minder last hebben van hitte. Een groene omgeving kan ook leiden tot meer fysieke activiteit en mensen die in zo'n omgeving wonen, hebben misschien ook minder last van stress."