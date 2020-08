Huis beschoten in Scherpenheuvel-Zichem

In Messelbroek, Scherpenheuvel-Zichem, is gisterenavond een huis beschoten langs de Tieltsebaan. De eigenaars van het huis verblijven momenteel in Thailand en waren dus niet thuis. Buren die de geweerschoten hoorden, contacteerden de politie. Die kwam ter plaatse en stelden vast dat er effectief schoten waren gelost op het huis. De politie en het parket onderzoeken nu de zaak.

Eerder dit jaar werd het huis ook beklad met haatboodschappen, maar het is nog niet zeker of die in verband gebracht kunnen worden met de geweerschoten. Volgens de eigenaar van het huis heeft de schutter zich van huis vergist.