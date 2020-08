Gemengde gevoelens bij langeafstandskoppels: "Deze versoepeling sluit nog altijd veel koppels uit"

Toch klinkt er ook bij Gino nog heel wat onzekerheid. "Het is nu eerst afwachten of we haar visum, dat intussen vervallen is, snel weer in orde krijgen. Ik hoop ook dat we snel meer duidelijkheid krijgen over hoe en welke documenten we moeten bezorgen om onze relatie te bewijzen. We hadden al concrete trouwplannen voor dit jaar, dus officiële documenten genoeg. Hopelijk staat ze zo snel mogelijk hier terug."