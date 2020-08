Brugge lanceert campagne nadat achtergelaten chihuahua in auto stierf

"Als het buiten 32 graden is, kan de temperatuur in een auto oplopen tot 50 graden. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Maar ook wanneer de buitentemperatuur maar 21 graden bedraagt, kan dat gevaarlijk zijn. Want dan kan de temperatuur in de wagen stijgen tot 40 graden. Met onze campagne willen we de mensen daar bewust van maken", verduidelijkt de schepen.

De campagne van de stad Brugge loopt online, maar er worden ook affiches opgehangen en flyers uitgedeeld. De stad werkt daarvoor samen met de gemeenschapswachten en de dierenpolitie.