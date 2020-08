West-Vlaanderen verliest meeste landbouwgrond in 10 jaar tijd

Volgens Vaneeckhout loopt momenteel een project bij de provincie dat op zoek is naar 430 hectare extra industriegebied. "Ik vraag mij echt af of dat wel noodzakelijk is, want er zijn nog braakliggende terreinen die voor industrie kunnen dienen. Vooral in Kortrijk zijn er veel. Maar ook aan de kust, in Brugge en op veel andere plaatsen. Dan moeten we toch niet nog méér grond herbestemmen naar industriegebied?"