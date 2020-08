Leuvense illusionist Rafaël goochelt coronaproof: "Soms wou ik wel dat ik van krantenpapier geld kon toveren"

35 jaar, zolang staat Rafaël intussen al op de planken. Om dat jubileum te vieren, treedt hij op op 7 oktober met “Room Of Wonders”. Het wordt een coronaproof onemanshow zegt Rafaël: “Normaal vier ik mijn jubileum om de vijf jaar met een grote productie met assistentes, mensen die doorgezaagd worden of door de lucht zweven. Maar nu ga ik terug naar de roots van de magie, zonder veel afleiding, zonder rook of spiegels of meisje in glitterkostuums. Echt pure magie!”