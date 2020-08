Liga voor Mensenrechten over hardhandig politieoptreden Charleroi: "Totaal onaanvaardbaar, doofpotoperatie of niet"

Dat er na Jonathan Jacob niets blijkt te zijn veranderd, heeft volgens Kati Verstrepen ook te maken met de procedure om een klacht in te dienen na een gewelddadig optreden van de politie. "Je kan als slachtoffer een klacht neerleggen bij het comité P, maar dat comité P bestaat uit oud-politieagenten. We zien in heel veel gevallen dat als er klacht binnenkomt het comité P de klacht niet zelf onderzoekt, maar doorverwijst naar de lokale overheden. Daardoor wordt de klacht behandeld door het korps waar de feiten gepleegd zijn." Voor de slachtoffers is dat volgens haar "geen geruststellende gedachte".

"Wij pleiten al heel lang voor een beter klachtenmechanisme, met een grotere gelijkheid tussen politie en slachtoffers", zegt Verstrepen. Of er in het geval van Charleroi sprake is van een doofpotoperatie, weet ze niet. "Maar ik begrijp wel dat de vrouw van het slachtoffer dat denkt, want dit is totaal onaanvaardbaar. Als het een echte doofpotoperatie is, is het natuurlijk nóg erger."