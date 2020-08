Liveblog: Aantal besmettingen blijft aan zelfde tempo vertragen: nu gemiddeld 535 besmettingen per dag

Voor de vierde dag op rij is het gemiddeld aantal besmettingen in ons land gedaald, tussen 10 en 16 augustus werden gemiddeld 535 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Het aantal gevallen daalt over het hele land, alleen in Brussel en in de provincie Namen is het aantal gevallen toegenomen: in Brussel waren er 822 gevallen in die week, of 127 meer dan een week eerder. In Namen gaat het om 4 gevallen meer dan de week ervoor.