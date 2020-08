Mogelijk dubbele brandstichting in Houthalen: politie Carma onderzoekt twee woningbranden.

In de Stationsstraat gisteravond ging het om de voordeur die in brand was gevlogen. De brand van vanmorgen in de Koetsstraat was erger. Het vuur ontstond er aan de achterkant van het huis, maar verspreidde zich over de rest van de woning.

De bejaarde bewoner, een man van 88, liep verwondingen op en is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn huis werd zwaar beschadigd en is onbewoonbaar verklaard. Het gerechtelijk lab en een branddeskundige hebben beide huizen onderzocht, de politie doet verder onderzoek.