Bubbel van 5 blijft, winkelen mag weer per 2 en onbeperkt in de tijd: dit heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist

Wat er niet komt, zijn algemene regels over het dragen van een mondmasker in heel het land. Dat zou duidelijker zijn dan de gefragmenteerde regeling op dit moment, menen sommigen, waarbij bijvoorbeeld in de ene gemeente een mondmasker op de fiets verplicht is in sommige straten en in andere steden niet. Anderen wijzen er dan weer op dat een algemene mondmaskerplicht geen zin heeft en er gerichter gewerkt moet worden naargelang de plaats.

De Veiligheidsraad volgt die laatste visie. Wilmès wees er op dat er wel degelijk een nationale maatregel bestaat, die het masker onder meer verplicht op markten, in winkels en winkelcentra en op bepaalde openbare plaatsen zoals musea in bij evenementen. Daarnaast kunnen lokale overheden bijkomende maatregelen nemen, benadrukte ze.