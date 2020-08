Nest zwarte wouwen in Berlare: "Dat er hier een koppel broedt, is heel uitzonderlijk"

Een zwarte wouw is een roofvogel. Hij is af en toe te spotten in Oost-Vlaanderen, vooral als hij op doortocht is want het is een trekvogel. ‘Dat die hier ook broedt is echt uitzonderlijk’, zegt Michaël Krapoen van vzw Durme. De vzw zag onlangs dat een koppel zwarte wouwen meer dan normale interesse had in het gebied van het Donkmeer en ging op zoek naar het nest. De zoektocht was niet makkelijk, maar uiteindelijk werd het nest gevonden, met twee jongen.

Het koppel is het zevende broedgeval in Vlaanderen, sinds de waarnemingen gestart zijn. ‘De database dateert van 1976 en ook in oudere naslagwerken is er geen sprake van broedende zwarte wouwen in Vlaanderen’, zegt Michaël Krapoen. ‘Het is een recent fenomeen van vogels die uit Zuid-Europese gebieden afkomstig zijn, maar onder invloed van andere klimatologische omstandigheden meer naar het noorden oprukken. En het blijft nog altijd zeer uitzonderlijk.’