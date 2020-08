Ochtendstond heeft jobs in de mond: MIVB zoekt 500 medewerkers via broodzakken

De MIVB, de Brusselse vervoersmaatschappij, is vooral op zoek naar buschauffeurs en trambestuurders. Verder zijn ook ingenieurs en technische arbeiders welkom. Om de zoektocht een handje verder te helpen, kozen ze voor broodzakken en reclame in toiletten of op winkelkarren. “Naast de klassieke kanalen en sociale media gebruiken we ook minder voor de hand liggende media. Zo hebben we reclame op broodzakken met de slogan ‘zak eens af naar jobs.mivb.be’, maar ook in toiletten van horeca en op winkelkarren. We doen dit vanuit het idee dat mensen in de zomer moeten blijven eten en naar het toilet gaan, op die manier bereiken we een heel ruim publiek”, zegt woordvoerster An Van hamme.

Het is de tweede keer dat de MIVB via andere kanalen op zoek gaat naar personeel, omdat ze denken dat mensen de traditionele media in de zomer minder gebruiken. “Zeker in de coronaperiode gaan mensen al wat vaker naar het toilet om de handen te wassen, dus vandaar kwam het idee om het zo te doen”, aldus Van hamme.