Zelfstandige uit Brugge startte tijdens coronaperiode met alpacawandelingen: “Ik had veel stress, dit gaf me rust”

Door de coronacrisis hebben Olivier Demeulenaere en zijn partner heel wat inkomsten verloren. "Wij hebben een broodjeszaak in Sint-Kruis Brugge die we moesten sluiten. We leveren normaal aan Brugse scholen maar dat viel weg en daardoor sloten we de deuren. We zaten daarop gewoon thuis en wisten even niet wat te doen. In april gingen we eens bij een collega met alpaca's wandelen en dat beviel ons zo hard dat we nu ook met alpacawandelingen zijn gestart", vertelt Olivier aan Radio 2 West-Vlaanderen.