Ongeval zorgt voor 2 uur file op E40 in Nieuwpoort

Omdat de snelweg bijna volledig versperd was, kwam de brandweer van Leke en Middelkerke ter plaatse om de nodige signalisatie te plaatsen. Uit het wrak lekten motorvloeistoffen waardoor de weg met een tankwagen nog schoon gemaakt moest worden.



Intussen regelde de wegpolitie er het verkeer. Dat verkeer moest via de pechstrook, de enige strook die nog vrij was. Dat leidde tot een file die duurde tot in het spitsuur. Rond 8.30 uur was de weg weer vrij.