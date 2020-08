Topman luchtvaartpolitie stapt op na beelden hardhandig politieoptreden op luchthaven Charleroi 

Toen de man zich daar vreemd gedroeg, grepen de agenten hardhandig in. Enkele agenten probeerden de man in bedwang te houden, hij kreeg ook een deken over zijn hoofd en één inspecteur zat 16 minuten lang op de man. Je ziet ook een andere agente die een Hitlergroet brengt en er worden grapjes gemaakt. De Slovaakse man kreeg een kalmeringsmiddel en er volgde een reanimatie, maar het slachtoffer raakte in coma en stierf enkele dagen later.



Het onderzoek naar de precieze doodsoorzaak van de man duurt intussen al meer dan twee jaar. Maar de beelden van het politieoptreden doken pas gisteren op, nadat de vrouw van het slachtoffer ermee naar de pers was gestapt. Zelfs de topman van de luchtvaartpolitie, André Desenfants, had ze nog niet eerder gezien. Desenfants vindt dat zelf niet kunnen en dus stapt hij op.

Desenfants is naast topman van de luchtvaartpolitie ook de nummer 2 van de federale politie. Hij is als directeur-generaal van de Algemene Directie Bestuurlijke Politie ook verantwoordelijk voor onder meer de weg-, spoorweg- en scheepvaartpolitie.

