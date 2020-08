Oud-burgemeester van Wezembeek-Oppem François van Hoobrouck overleden

Van Hoobrouck werd geboren op 21 januari 1934 in Brussel. Hij was burgemeester van Wezembeek-Oppem van 1994 tot 2006. Daarna werd hij waarnemend burgemeester: de Vlaamse regering weigerde hem te benoemen omdat hij de taalwetgeving niet had gerespecteerd.

Wezembeek-Oppem was een van de drie faciliteitengemeenten (naast Linkebeek en Kraainem) waar geen burgemeester was benoemd omdat de Franstalige kandidaat-burgemeesters de taalwetgeving hadden overtreden. Ze hadden Franstalige oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 verstuurd. Kon niet, want de faciliteitengemeenten behoren tot Vlaanderen. De zaak van de niet-benoemde burgemeesters was jarenlang een communautaire splijtzwam en trok zelfs de aandacht van een onderzoekscommissie van de Raad van Europa.

Eind 2013 ging de burgemeestersjerp uiteindelijk naar Frédéric Petit (MR).

François Van Hoobrouck was ook jarenlang provincieraadslid in Vlaams-Brabant. Hij richtte onder meer ook de actiegroep Belgische Unie Tegen Vliegtuighinder (UBCNA-BUTV) op.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez noemt François Van Hoobrouck d'Aspre een symbool van de strijd van de Franstaligen in de rand rond Brussel voor de taalfaciliteiten.