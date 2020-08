Voetballessen voor peuters vanaf 1,5 jaar: “We kunnen al talent spotten”

De lessen houden rekening met de jonge leeftijd van de deelnemers. Een les duurt niet langer dan 40 minuten en het is de bedoeling dat de ouders meedoen. “Wees gerust, je hoeft zelf geen voetballer te zijn”, zegt Luc Deraedt, voorzitter van Sportkids vzw. “Maar als je kleuter talent heeft, kan het zijn dat je niet meer kan volgen”, waarschuwt Deraedt lachend. Want onrechtstreeks is het ook de bedoeling van de organisatie om talent te spotten. “Je kan het al zien bij kinderen jonger dan 4.”

Het is geen voetbalschool, benadrukt Deraedt. “Voetbal is de rode draad, maar we mikken op hun algemene motorische ontwikkeling. Ze kunnen zeker doorstromen naar andere sporten.”