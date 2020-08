Duizenden medewerkers missen Pukkelpop enorm: "We zijn deel van een grote familie"

"Normaal ben ik nu, tijdens het festival, standby voor eventuele poetsnoodgevallen", zegt Christel. In de weken van de op- en afbraak van het festival rijdt ze met een versierd karretje rond om sanitair en bureaus te poetsen of ergens iets op te ruimen. Maar tijdens de festivaldagen zijn zij en haar team "vlinders" die overal ingezet kunnen worden om het proper en netjes te houden achter de schermen. "We zitten volledige dagen met onze handen in het water en het is elke dag hard werken maar zeker ook hard lachen", zegt de vrouw uit Kiewit.