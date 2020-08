Politie Getevallei richt fietsteam op in Tienen: "Inzetten op verkeersveiligheid en milieubewust beleid"

De leden van het fietsteam zullen duidelijk zichtbaar zijn in de stad Tienen. “Ze zullen vooral ingezet worden in de omgeving van de scholen, de binnenstad, op overlastgevoelige plaatsen en locaties die minder toegankelijk zijn voor politievoertuigen”, zegt Stephan Gilis, korpschef van de politiezone Getevallei. Volgens Gilis is de politie zo makkelijker aanspreekbaar voor de inwoners. Hij benadrukt ook het milieuvriendelijke beleid, aangezien ze de wagen inruilen voor de fiets.