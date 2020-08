Politie in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken op pad met bodycams

Het lijkt wel weggelopen uit een Amerikaanse politieserie: een politiepatrouille die een interventie filmt met een camera die op de borstkas hangt. Maar het is sinds dit jaar ook het geval in Limburg. Vanaf vandaag neemt ook de politiezone van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken 14 bodycams in gebruik. Die filmen alles wat er gedaan en gezegd wordt door de politie en de persoon die voor hen staat.

Hoofdinspecteur Tim Rollé: “Die kunnen bij alle incidenten worden ingezet. Dat hoeft niet direct alleen in gewelddadige situaties te zijn, dat kan ook bij huiszoekingen, controles in de fruitsector, verdachte overlijdens, inbraken en noem maar op.”