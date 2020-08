Reuzegrote Pukkelpop-letters staan op festivalweide als symbool van positiviteit: "We'll be back!"

Het is een teken van positiviteit, zegt Chokri Mahassine: "We vinden het ontzettend belangrijk om positief te blijven, om vooruit te kunnen kijken en onze Pukkelpoppers, jong en iets minder jong, een heel klein beetje hoop en perspectief te geven. Hen te laten deelnemen aan iets wat wél kan; al is het maar een eenvoudige selfie nemen aan de Pukkelpopletters. Het is een krachtig symbool van verbondenheid en ze staan op de vertrouwde plek. Dit is onze manier om te zeggen: Fuck you Corona... we’ll be back!"

Als mensen hun selfie willen delen met de rest van de wereld, vraagt de organisatie om de hashtag PKP20 te gebruiken. Voor de bezoekers is er ook deze boodschap : "Zorg voor jezelf en hopelijk zien we mekaar op PKP21!".