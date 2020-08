Cultuursector ontgoocheld: van "dit is onwerkbaar" tot "behandel ons met respect

Als een zaal meer dan 200 mensen wil toelaten, moet er een uitzondering gevraagd worden aan de burgemeester en de bevoegde minister. Ook dat zet veel kwaad bloed. "Je dreigt opnieuw naar een soort van localisme te gaan, waar bij iedereen naar de plaatselijke burgemeester moet rennen", zegt Michaël De Cock van het Brusselse theater KVS in "De wereld vandaag" op Radio 1.

"Op 12 juni zijn er protocollen afgecheckt met de experten die de exit uit de coronacrisis begeleiden, met de virologen, met de minister van Cultuur. Dat is allemaal in orde. Iedereen weet dat we veilig kunnen werken. Wij gaan nog een jaar zo moeten werken, dus wij moeten naar een permanente oplossing die onze professionaliteit naar waarde schat. Dat doet men in de gesprekken, maar niet in dit besluit."

De KVS gaat wel opnieuw open en organiseert vanaf morgen verschillende voorstellingen, volledig coronaproof. "Ik zou graag een oproep doen aan het publiek: kom naar het theater, boek een ticket en kom kijken. Het kan veilig."