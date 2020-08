Meubelfabrikant Recor in Hasselt is definitief failliet: 187 mensen verliezen hun baan

Meubelfabriek Recor was een familiebedrijf en startte in 1949. Het bedrijf zat al een tijdje in slechte papieren. In april vroegen de eigenaars nog bescherming aan tegen de schuldeisers. Recor Hasselt kreeg vier maanden de tijd om een oplossing te zoeken. Er liepen gesprekken met twee kandidaat-overnemers maar die hebben intussen afgehaakt. 187 mensen verliezen hun baan.