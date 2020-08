Reissector vraagt steun en geeft zwarte doos aan ministers: “We gaan recht op een ramp af”

Steven Vervaeke uit Marke voert mee actie, hij is reisorganisator en is gespecialiseerd in verre reizen buiten Europa. Hij hoopt dat de campagne aanslaat, want hij zit al sinds maart zonder inkomen. De steun van de overheid is volgens hem letterlijk broodnodig: “Wij wensen een constructieve dialoog met de politici en de virologen, zodat we toch een soort van perspectief kunnen krijgen. En ook een reddingsplan op lange termijn. Dat is eigenlijk zeer belangrijk voor ons. Er zijn bepaalde reisorganisatoren die gespecialiseerd zijn in verre bestemmingen. Zij hebben sinds maart geen inkomsten meer, enkel maar kosten. Dus financiële steunmaatregelen zijn nodig op langere termijn”, besluit Vervaeke.