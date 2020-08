In het noorden van Nederland zit de zomervakantie erop en zijn de scholen weer opengegaan. Het coronavirus is in Nederland al een tijd stevig in opmars. En toch kiest men ervoor om de scholen veel vrijheid te laten over hoe ze de veiligheid van leerlingen en leerkrachten kunnen garanderen. In bovenstaande video kunt u zien hoe een school in Hilversum daarmee omgaat.