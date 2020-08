Schoonmoeder Eddy Merckx overlijdt precies op haar 100ste verjaardag

In Brussel is vorige zaterdag Marie-Jeanne De Boeck gestorven. Op 5 december 1967 werd zij de schoonmoeder van Eddy Merckx, want op die dag trouwde haar oudste dochter Claudine met de toen nog jonge wielrenner Eddy Merckx.

De Boeck overleed zaterdag op haar honderdste verjaardag. Zij was getrouwd met Lucien Acou die in zijn carrière als wielrenner vooral actief was als piste-renner. Acou overleed in 2016. Marie-Jeanne De Boeck wordt volgende maandag begraven in de Onze-Lieve-Vrouw-kerk van Laken.