Steve Bannon, van glorie in het Witte Huis tot de cel

Bannon toonde zich een meester in het maken van documentaires die de rechtse, populistische en anti-establishment-ideologie fors in de verf zetten. Na de dood van Breitbart in 2012 nam Bannon de controle over de site over. Tegelijk was hij de drijvende kracht achter "Government Accountability Institute (GAI) in Florida dat diepgaand onderzoek verrichte naar feiten -geen roddels- die belangrijke politieke tegenstanders in diskrediet konden brengen, met onder meer titels als "Clinton Cash" en "Bush Bucks" en Bannon slaagde erin om zijn verhalen in grote mediakanalen en zelfs tot The New York Times te laten publiceren.