Wereldtour tentoonstelling van topfotograaf Tim Walker start in Genk

De stad Genk is blij met het binnenhalen van deze toonaangevende expositie. “We kiezen niet voor eender welke tentoonstelling, enkel indien we samen met de diverse partners op de site overtuigd zijn van de meerwaarde voor de site en de aansluiting bij ons DNA”, zegt Anniek Nagels, Genks schepen van Cultuur. “Het is een op en top echte C-mine productie, zelfs het decor wordt uitgebouwd door Deusjevoo dat ook hier gevestigd is.”

De tentoonstelling Tim Walker: Wonderful Things loopt nog tot 3 januari in de expositieruimtes van C-Mine. “Iedereen die houdt van schoonheid is welkom in wonderlijke wereld”, nodigt scenograaf Jo Klaps uit.