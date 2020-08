Trump wil dat VN weer sancties tegen Iran invoeren

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat zijn land de internationale sancties tegen Iran weer wil invoeren. Daarvoor zal Washington het zogenoemde snapbackmechanisme binnen de VN-Veiligheidsraad activeren, maar het is maar de vraag wat dat juridisch waard is. De Verenigde Staten stapten immers in mei 2018 op uit het kaderakkoord dat die sancties, en het snapbackmechanisme, mogelijk maken.