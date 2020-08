Veilige wielerwedstrijden? Voorzitter Nokere Koerse vraagt hulp aan Vlaamse overheid

De valpartijen van Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel doen de discussie weer oplaaien over de veiligheid in de wielersport. “Als organisator is een zware valpartij je ergste nachtmerrie” zegt Robrecht Bothuyne. “Je hoopt altijd dat het peloton veilig van start tot finish geraakt. We kiezen heel bewust voor een zo veilig mogelijk parcours, we kiezen dus niet voor elk klein straatje of elke bocht met kasseien. We leggen ook strobalen in bochten om eventuele valpartijen op te vangen maar dat kan beter en professioneler.”