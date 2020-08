Vliegtuigje brengt boodschap van hoop in Knokke-Heist: "Never give up"

Rond 15.45 uur was het zover: het vliegtuigje van Alain vloog met een spandoek over Knokke-Heist. Mensen op het strand trakteerden het vliegtuig op een luid applaus. “De mensen zijn het beu dat negativiteit overheerst”, zegt Alain. “Bijna alle strandbars werden verwittigd dat het vliegtuig zou overvliegen."

Een vliegtuigje huren en over de kust laten vliegen, kost behoorlijk wat geld. “Ik sta zelf in voor de kosten, maar dat vind ik niet erg", zegt Alain."De boodschap is veel belangrijker. Ik hoop dat we snel terug kunnen keren naar een normale samenleving. Ondertussen houden we ons sterk. Opgeven staat niet in ons woordenboek."