Welke vragen heb je over de coronamaatregelen in ons land?

Vandaag kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen om de coronamaatregelen voor september te bespreken. De bubbel van 5 blijft voorlopig behouden, maar vanaf 1 september kunnen alle leerlingen opnieuw naar school, mogen we met twee naar de winkel en valt ook de tijdslimiet weg, en kunnen evenementen weer met maximaal 200 bezoekers binnen en 400 buiten.