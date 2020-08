Geen "Vierdaagse van de IJzer"? Dan maar zelf een tocht stappen

Vandaag is het de derde dag van hun tocht. “We starten aan de patertjes in Poperinge voor iets meer dan 12 kilometer. “Dat is niet zoveel, want onze kinderen stappen mee.” De wandelaars zorgen nu zelf voor hun bevoorrading. “Normaal kom je standjes tegen met eten, maar nu moet je zelf je boterhammen smeren en je drinkbus vullen.”